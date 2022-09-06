Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'deki marketler denetlendi
[Fotograf: İHA]
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren yerel ve zincir marketleri denetledi. Bir iş yerine cezai işlem uygulandı.
Zabıta ekipleri, kentteki denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihini, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu inceledi.
Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.
Bir iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek cezai işlem uygulanırken, iki iş yeri ise tutanak karşılığı uyarıldı.
Etiketler: Denetim
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