Zabıta ekipleri, kentteki denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihini, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu inceledi.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Bir iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek cezai işlem uygulanırken, iki iş yeri ise tutanak karşılığı uyarıldı.