Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir adrese ve tıra operasyon düzenledi.
Aramalarda 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Makaron
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