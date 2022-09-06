İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir adrese ve tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.