Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkiz plaka kullanan sürücüye 9 bin 107 lira ceza uygulandı
[Fotograf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen panelvan kamyonet sürücüsüne 9 bin 107 lira idari para cezası verildi.
Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak’ta bir kamyonetin uzun süredir park halinde olduğu ihbarını alan Keşan Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri inceleme yaptı.
Kamyonette takılı bulunan plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit edildi.
Polis, bir süre sonra kamyonetin başına gelen sürücü E.B.'ye 9 bin 107 lira idari para cezası uyguladı.
Trafikten men edilen kamyonet otoparka çekildi.
Etiketler: Edirne
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