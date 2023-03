Bulunduğu konum itibari ile birçok tarım ürününün yetiştirildiği, `Doğu`nun Çukurova'sı` olarak bilinen Iğdır'da bölgeye ait yeni kayısı ağacı dikme sezonu başladı.

Şehirde havaların iyice ısınması ve baharın iyice hissedilmesi ile birlikte şehre has olan ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan kayısı fidanlarına her yıl ilgi artıyor.Şehrin birçok yerinde satışa sunulan fidanlar budandıktan sonra müşterilere veriliyor.Kentin ekonomisine büyük destek sağlayan kayısıda şehirde ortalama her yıl 40 ile 45 bin rekolteye ulaşılıyor.Şalak kayısı olarak bilinen ve sofralık olan kayısının fidan satışı Iğdır dışında da büyük ilgi görüyor.

Her yıl birçok çeşitli ağaç fidan satışları ile birlikte kayısı fidanı da sattıklarını belirten Berkan Türkeli, şehrin önemli bir ağacı olduğu için kayısı fidanına ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Burada fidan satışlarımız var. Baharın gelmesi ile fidanlarımızı çıkartıp burada budamasını yapıp satışını yapıyoruz. Burada şalak kayısı, tepereze, beyaz kayısı gibi her türlü kayısımız mevcuttur. Şalak kayısılarımız 75 ile 80 lira arası değişiyor. Tepereze, beyaz kayısılarımız 45-50 liradan satılıyor. Fidanın kalınlığına ve inceliğine göre fiyat değişiyor. Iğdır'ın kayısısı meşhur olduğu için il dışında da gelen müşterilerimiz var” dedi.