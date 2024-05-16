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Yaşam
AA 16.05.2024 22:07

Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı

Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında 18 engelli genç düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı
[Fotograf: AA]

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik ve yemin törenine, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile engelli gençlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti.

Osmaniye'de 18 engelli genç temsili askerlik yaptı

Törende engelli gençleri temsilen konuşan Halil İbrahim Cura, "Bu mutluluğu bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir. Bu şerefli üniformayı bir gün dahi giymek, içilen bu kutsal anda bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, gençlere temsili askerlik terhis belgesi verildi.

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