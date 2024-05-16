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Yaşam
TRT Haber 16.05.2024 13:15

'Orman Benim' kampanyasına büyük ilgi: 313 ton atık toplandı

Ormanları koruma bilincini tüm vatandaşlara yaymayı amaçlayan ‘Orman Benim’ kampanyası büyük ilgi gördü. 10 günde 88 bin 500 kişi çalışmalara katıldı, 313 ton atık toplandı. Kampanya yıl boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
'Orman Benim' kampanyasına büyük ilgi: 313 ton atık toplandı
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından orman yangınlarına karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Yapay zeka destekli ve uluslararası ödüllü yangınla mücadele çalışmaları yanında, vatandaşlar da ‘Orman Benim’ kampanyası ile bu mücadeleye dahil edildi.

Yangınların yüzde 90’ından fazlasının insan kaynaklı olması nedeniyle farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Orman Benim’ projesi, 3 Mayıs’ta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından tanıtılmıştı.

'Orman Benim' kampanyasına büyük ilgi: 313 ton atık toplandı

Akdeniz kuşağı hassas

Akdeniz kuşağında bulunun ülkelerde yaz ayları orman yangıları açısından daha hassas bir dönem. Küresel ısınmanın da etkisiyle, Türkiye’nin yüzde 30’una yakınını oluşturan ormanların tamamı ‘risk’ kapsamında bulunuyor.

Küçük bir kıvılcımla başlayan bir yangın, yüksek riskli bölgelerde ‘mega’ olarak nitelenen yangınlara dönüşebiliyor. ‘Orman Benim’ kampanyası ile ise riskin azaltılması hedefleniyor.

Kampanya, OGM teşkilatlarında çalışan görevliler ile vatandaşların, ormanda temizlik çalışmalarına katılması, gözetleme, eğitim ve uyarı gibi faaliyetlere etkin olarak katılmasını amaçlıyor.

'Orman Benim' kampanyasına büyük ilgi: 313 ton atık toplandı

313 ton çöp toplandı

3 Mayıs’ta 81 ilde aynı anda başlatılan kampanyaya vatandaşların katılımı da memnun edici oldu. İlk 10 günde toplamda 88 bin 500 kişi ‘Orman Benim’ etkinliklerine katılarak 313 ton 161 kilo atık topladı. Etkinliklere katılım konusunda özellikle öğrencilerin istekli olması dikkat çekti.

Çukurova Üniversitesi, Alidağı Tabiat Parkı, Batman Yeşil Kuşak, Diyarbakır Orman Parkı, 18 Mart Üniversitesi, Yoroz Kent Ormanı, Turup Ormanı gibi farklı konumlarda yapılan çalışmalar yıl boyunca devam edecek.

'Orman Benim' kampanyasına büyük ilgi: 313 ton atık toplandı

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Ağaçlandırma Çevre Kirliliği Orman Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
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