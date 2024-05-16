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Yaşam
TRT Haber 16.05.2024 10:09

TRT'nin gülümseyen sesleri

Onlar TRT'nin gülümseyen sesleri... 20 yılı aşkın süredir TRT santralinde görev yapan Mehmet Ali Mutlu ve Zeynep Yıldırıcı, başından geçenleri Engelliler Haftası dolayısıyla TRT Haber'e anlattı.

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Türkiye’den ve dünyadan TRT’ye ulaşmak isteyenleri, görme engelli personel Zeynep Yıldırıcı ve Mehmet Ali Mutlu gülümseyen sesiyle karşılıyor.

TRT’yi arayanlar, bilgi almak isteyenler, çalışanlarla görüşmek isteyenler hatta popüler diziler hakkında soruları olanlar önce Mutlu ve Yıldırıcı'ya ulaşıyor.

Yıldırıcı, küçükken TRT spikerlerinin okuduğu kitapları dinleyerek hayal kurduğunu söylerken, Mutlu ise engellilerin eve kapanmayıp mücadeleye devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

TRT'nin gülümseyen sesleri

TRT'nin gülümseyen sesleri

"TRT'nin bir okul olduğunu düşünüyorum"

21 yıldır TRT'de çalışan Zeynep Yıldırıcı, "Öğrendiklerimin yarısını bu kurum öğretti. TRT'nin bir okul olduğunu düşünüyorum" dedi. Her gün yüzlerce aramanın yapıldığı bir santralde görev almaktan şikayetçi olmadığını vurgulayan Yıldırıcı, çok ilginç soru ve taleplerle de karşılaşabildiğini belirtti.

Gönül Dağı dizisine çok fazla talep olduğunu ve dizinin çekimlerine katılmak isteyen birçok kişinin aradığını söyleyen Yıldırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Her konuda arıyorlar. Mesela biri, 'Benim televizyonum çalışmıyor. Sizinle mi alakalı' diye sormuştu."

TRT'nin gülümseyen sesleri

"Engelliler, okusunlar gezsinler ve mücadeleye devam etsinler"

Mutlu ise "Bu kurum dünyanın her yerinden aranır. Yayınla alakalı aklınıza ne geliyorsa sorulur" dedi. Mutlu, kendi gibi engelli bireylerin mücadeleyi bırakmaması gerektiğini söyledi:

"Okusunlar, gezsinler dışarı çıkıp kendi bağımsız hareketlerini kazanmaya gayret etsinler. Duygularından sıyrılıp akıllarını ve mantıklarını bi arada kullansınlar."

Haber: Niyazi Yücel Günel

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