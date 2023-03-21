Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, pide satış fiyatlarının hem fırıncıların girdi maliyetleri hem de vatandaşın alım gücünün dikkate alınarak belirlendiğini belirtti.

Giresun'da, pidenin kilogram fiyatının 31 lira 25 kuruş olarak belirlendiğini ifade eden Ayhan, yine 320 gram pidenin 10 liradan, 480 gram pidenin ise 15 liradan satılacağını aktardı.

Ayhan, ramazan ayının tüm esnaf ve sanatkarlar ile Giresun halkına hayırlara vesile olmasını diledi.