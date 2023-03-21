İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.D, B.T, H.N.Y. ve N.Y'nin, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, N.Y'yi, İstanbul dönüşünde otogarda, kendisini karşılamaya gelen M.E. ile birlikte yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 paket halinde 162,43 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi.

Diğer şüpheliler K.D, B.T. ve H.N.Y. ise Samsun-Ankara kara yolunda, Sarıışık mevkisinde kullandıkları aracın içinde yakalandı. Zanlıların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, hassas terazi bulundu.

Soruşturma kapsamında, K.D, B.T, H.N.Y, N.Y. ve M.E, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.