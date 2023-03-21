İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl hapis cezası olan A.K. ile 18 yıl 9 ay hapis cezası olan S.A. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.