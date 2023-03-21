112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Belen Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı yapılması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri edildi.

Olay yerine giden güzergahta N.A. (31), kullandığı otomobilden ağabeyi Fevzi A'yı (33) sağlık ekiplerine teslim etti.

İlçedeki bir özel hastaneye kaldırılan ve vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlenen yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ambulansın ardından hastaneye gelen kardeş N.A. ise şüpheli sıfatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı, aracında yapılan incelemede boş kovan ve mermi çekirdekleri bulundu.

Bu arada, Ekim 2022'de Kepez Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan kavgada ağabey Fevzi A'nın, kardeşi N.A'yı bıçakla yaraladığı öğrenildi.