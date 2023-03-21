Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 05:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada iki depremzede yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 depremzede, hastaneye kaldırıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Keser Caddesi'nde ilerleyen Z.Y. idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta A.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki depremzede sürücü A.Y. ile eşi F.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada yaralanan depremzedelerin, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan geldikleri Kocaeli'de, hafif ticari aracın sürücüsü Z.Y'nin kendilerine tahsis ettiği evde kaldıkları öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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