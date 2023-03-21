Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 03:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Köprülü Kavşağı altında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki Cemal R. ile Mehmet Tufan H. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından aracını bırakarak kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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