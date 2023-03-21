İznik istikametine gittiği sırada Orhangazi merkez istikametine kontrolsüz şekilde 'U' dönüşü yapmak isteyen Murat S. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 47 yaşındaki Bekir Özkan idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Özkan metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı Özkan’ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özkan, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, incelemede bulundu.

Orhangazi Belediyesi temizlik işlerinde çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirlenen Bekir Özkan’ın tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Murat S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.