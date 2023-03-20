Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 18 bin 516 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye zevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu
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