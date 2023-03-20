Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Genç-Bingöl kara yolunda R.Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptı.
Kazada, hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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