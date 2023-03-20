Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye destek amacıyla Çankırı Lisesi çalışma başlattı.

Valilik koordinesinde Adıyaman'ın Besni ilçesine kurulması planlanan konteyner kente destek vermek amacıyla Çankırı Lisesi öğrenci, öğretmen ve personeli ile veliler bir araya gelerek, mantı yaptı.

Okul Müdürü Güngör Çalışkan, bölgede yaşanan büyük acıyı kendilerinin de derinden hissettiklerini vurgulayarak, "Hayırseverlerin malzeme desteğiyle mantı yapılarak satılmaya başlandı. Yine okul bünyesinde kermes yaptık. Elde edilen tüm geliri konteyner alımında kullanılacağız. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmen ve personelimizle Çankırı Lisesi ailesi olarak elimizden ne gelirse canla başla bu acının telafisi için çalışacağız." ifadesini kullandı.