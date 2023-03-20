Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi 5004 Sokak'taki bir kahvehanede, Tevfik K. (50) ile F.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, Tevfik K'ye silahla ateş ederek kaçtı. Olayda, Tevfik K ile kahvehanede bulunan Y.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis, F.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 15:23
- 15:20
- 15:16
- 15:25
- 15:07
Sıradaki Haber
Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz