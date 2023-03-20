Atatürk Mahallesi 5004 Sokak'taki bir kahvehanede, Tevfik K. (50) ile F.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, Tevfik K'ye silahla ateş ederek kaçtı. Olayda, Tevfik K ile kahvehanede bulunan Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, F.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.