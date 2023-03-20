Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi'nde N.Ö. ile K.A. ve oğlu U.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ö, K.A. ve U.A'yı bıçakla yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.A. ve U.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, N.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Denizli
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