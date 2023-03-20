Metin B. (52) idaresindeki otomobil, Kaynaşlı mevkisinde dinlenme tesisine girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı.

Sürücü ve otomobildeki Esma B. (47) ile Seda B. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.