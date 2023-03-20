Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de dinlenme tesisinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dinlenme tesisine girerken park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Metin B. (52) idaresindeki otomobil, Kaynaşlı mevkisinde dinlenme tesisine girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı.
Sürücü ve otomobildeki Esma B. (47) ile Seda B. (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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