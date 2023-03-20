Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satılacak.

Ramazan pidesi ne kadar 2021?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" dedi.

"Ekmek fiyatında değişiklik yok"

Ayrıca ekmek fiyatına değinen Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramı ne zaman?

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar