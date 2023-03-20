Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'da şehirler arası otobüste üst aramalarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Söke ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yapılan aramalarda 2 yolcunun üzerinde 25 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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