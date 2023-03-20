Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.K'nin tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, bir miktar değerli taş, 2 dedektör, kurusıkı tabanca, şarjör ile fişek ve kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla Kaçakçılık Tarihi Eser
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