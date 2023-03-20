Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Batman’da meydana gelen trafik kazasında iki tır yan yattı, bir kişi yaralandı.
Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu mevkisinde Murat Özbay idaresindeki un yüklü tır devrilerek yan yattı.
Arkasından gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kum yüklü tır da yan yatan tıra çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi.
Kazanın bildirilmesin üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan tır şoförü Murat Özbey, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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