Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta araca gizlenen 4 tabanca ele geçirildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde araca gizlenen 4 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Niksar ilçesinde silah ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Polis ekipleri, ilçede durdurdukları aracın stepnesine gizlenen 4 ruhsatsız el yapımı tabanca ve tabancalara ait 6 adet şarjörü ele geçirdi.
İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat
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