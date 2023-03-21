İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kentte tespiti yapılan araçta, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile arama yapan ekipler, 46 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.