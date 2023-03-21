Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, D.A. yönetimindeki otomobil ile İ.B. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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