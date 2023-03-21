Tasarım, üretim, elektronik programlama,yazılım teknolojisi, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, robatik kodlama ve İleri robatik dallarında eğitim alan öğrencilerin yaptıkları projeler sergilendi.

Ortaokul grubunda 80 ve lise grurubunda 33 öğrencinin haftada 4 saat boyunca yaptıkları çalışmalarda ortaya çıkan projelerini Bartın Gençlik Merkezinde düzenlenen proje şenliği sergiledi.

AK Parti Grup başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş ile birlikte ögrencilerin yaptıkları çalışmaları yakından inceleyerek, öğrencilerden bilgiler aldı. Tunç, bilimle ilgilenen gençlerin çekirdekten yetiştirilmesi konusunda desteklerini esirgemeyeceklerini belirtilerek yeni oluşturulan yeni derslikleri de yakından inceledi.