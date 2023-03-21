Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında poşet içerisinde folyoya sarılmış halde üç parça halinde yaklaşık 270 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Rize Uyuşturucu
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