Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında poşet içerisinde folyoya sarılmış halde üç parça halinde yaklaşık 270 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.