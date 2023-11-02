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Güncel
İHA 02.11.2023 15:59

Iğdır'ın kayısı bahçelerinde sonbahar manzarası

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan ve Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, kayısı bahçelerindeki sonbahar görüntüleri görenleri mest etti.

Iğdır'ın kayısı bahçelerinde sonbahar manzarası
[Fotograf: İHA]

Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da yer alan kayısı bahçeleri şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Bahar ayında açan çiçekleri ile tablo gibi bir görüntü ortaya koyan bahçeler sonbahar mevsimi ile de muhteşem görüntüler ortaya çıkarmaya başladı.

Sonbahar mevsimi ile kayısı ağaçlarında sarararak dökülen yapraklar kente ayrı bir güzellik katıyor. Sarı, yeşil ve kahverengi tonların bir araya geldiği bahçeler görenleri kendine hayran bırakıyor.

Havadan dron ile görüntülenen bahçelerin masalsı güzelliği ziyaretçilerini bekliyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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