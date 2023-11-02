Jandarma ekipleri vatandaşlara kask ve reflektör dağıttı

Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri; traktörlerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesi, özellikle gece görünürlüğünü artıran reflektör kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması ve trafikteki tüm yol kullanıcılarının güvenli seyahatlerini sağlamak maksadıyla, trafikte denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde sürücülere traktör kasaları için reflektör, motosiklet kazaları için yelek ve kask dağıtımı gerçekleştirdi.



Gölhisar’a bağlı Çamköy’de gerçekleşen programda alandaki kalabalığa ilk olarak genel bilgiler verilirken, devamında ise Yusufça Belediye Başkanı Hüseyin Özarslan ve Çamköy Muhtarı Arif Arabacı tarafından alandakilere reflektör, yansıtıcı yelek ve kaskların dağıtımı yapıldı. Program sonrasında konuşan Yusufça Belediye Başkanı Hüseyin Özarslan, “Son zamanlarda artan trafik kazalarından dolayı böyle bir bilgilendirme programı düzenlendi. Hem motosiklet kullanıcılarına hem de traktör kullanan çiftçi kardeşlerimize verilen bu eğitimden dolayı Jandarma Trafik Timlerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca dağıtılan kask, yansıtıcı yelek ve reflektörün tedarik edilmesinde desteklerini esirgeyemem hayırsever vatandaşlarımıza ve iş adamlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimizi diğer köy ve kasabalarımızda da yaygınlaştırarak devam ettiririz” dedi.



Çamköy Muhtarı Arif Arabacı ise, “Bugün burada düzenlenen program için hem Yusufça Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan’a hem de Jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı yapılan bilgilendirmeden ve verilen kask, yelek ve reflektörler için de ayrıca teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, dağıttıkları kaskları elleriyle takarak doğru şekilde nasıl kask takılacağı bilgilendirmesinde de bulundu.