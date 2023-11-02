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Güncel
AA 02.11.2023 15:03

Yozgat'ta Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Yozgat'ta, Filistin'e destek amacıyla kermes açıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Türk milleti tarih boyunca her zaman mazlumun yanında yer aldı" dedi.

Yozgat'ta Filistin'e destek kermesi düzenlendi
[Fotograf: AA]

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ve İl Müftülüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermesin açılışında Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türk milletinin tarih boyunca her zaman mazlumun yanında yer aldığını söyledi.

Türk milletinin Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Afganistan'da, Balkanlar'da, dünya coğrafyasında nerede bir mazlum varsa orada olduğunu ifade ederek, "Bu Türk milletinin merhametinin gereğidir. Burada katkımız küçük olabilir, bazısının imkanı olmayabilir, duasını gönderebilir" dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de Türk halkının her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Ali Gülden de cami cemaatinin dışındaki vatandaşların Filistin'e destek olup katkı sunacağını düşünerek kermes düzenlediklerini ifade etti

Gülden, kermesin 3 gün açık kalacağını anlatarak, "Vatandaşımızın kimisi duasıyla kimisi maddi olarak Filistin'e katkı sunuyor. Yozgat'ta bu katkıyı biraz genişletmek amacıyla bugün bu kermesimizi açmayı planladık" diye konuştu.

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