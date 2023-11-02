Kırşehir'de deprem bilinci eğitim tırında öğretilecek

AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, kurumda düzenlediği basın toplantısında, deprem simülasyon tırının 6 Kasım'da Cacabey Meydanı'nda olacağını söyledi.

Tırda 3 gün boyunca öğrenci ve vatandaşlara eğitim verileceğini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

"Buradaki eğitimler, Kırşehirlilere çok şey katacak. Afetlere karşı tüm vatandaşların bilinçlenmesi gerekiyor. Etkinlikte, afetler ve afet yönetimiyle ilgili eğitimler olacak. Meydanda farkındalık çadırları kurulacak ve resim sergisi yer alacak. Vatandaşlarımızın afetlere yönelik bakış açısını değiştirmek ves bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın programa katılımını bekliyoruz."