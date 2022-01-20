Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'daki beyaza bürünen kayısı bahçeleri drone ile görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla kayısı bahçeleri beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kent, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği bölgedeki bahçeler, kar altında kaldı.
Kayısı bahçeleri, drone ile görüntülendi.
Etiketler: Iğdır Kar Yağışı
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