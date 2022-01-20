Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma yapıyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların yaşandığı kentte, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara yem ve yiyecek bırakıyor.

Ekipler, elverişsiz hava şartları ve tipi nedeniyle kırsalda yaşamsal ihtiyacını kaybetmek üzere olan hayvanların da tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köpekler için farklı bölgelere yiyecek bırakan ekipler, başıboş kedi ve diğer hayvanların aç kalmaması için de şehir merkezi ve kırsaldaki çeşitli noktalara günlük olarak yiyecek ve yem götürüyor.

Veteriner hekimler tarafından kontrol edilen hasta hayvanlar da belediye barınağında tedavi altına alınıyor.