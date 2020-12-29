Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da korona virüs denetimleri devam ediyor
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında canlı hayvan pazarında denetim yapıldı.
Iğdır’da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor.
Canlı hayvan pazarı, çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor.
Sıradaki Haber
Silopi'de meslek lisesi öğrencileri mobilyacılık mesleğini öğreniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz