Lise bünyesinde açılan mobilya iç mekan tasarımı ve metal teknolojisi atölyelerinde öğrenciler, usta öğreticiler tarafından mobilyacılık mesleğini uygulamalı olarak öğreniyor.

Atölyede üretilen masa, sıra gibi mobilya malzemeleri talepte bulunan okul ve kurumlara gönderiliyor.

Okulda yapılan çalışmaları inceleyen Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, yaptığı açıklamada, mobilyacılık mesleğinin ustalık gerektiren bir meslek kolu olduğunu belirtti.

Öğrencilerine mobilyacılık mesleği ile alakalı her türlü bilgiyi verdiklerini ve eğitimini tamamlayanlara ustalık belgesi verdiklerini ifade eden Bilen, "Meslek lisemiz üretiyor hem öğrencilerimiz kazanıyor hem de okulumuz kazanıyor. Öğrencilerimize burada maddi anlamda destek buluyor, sanat öğreniyorlar. Öğrendikleri sanat ile inşallah buradan gittikten sonra her hangi bir yerde bu işleri çok rahatlıkla yapabilecek ustalığa erişmiş olacaklardır.” dedi.

Öğrencilerden Diyar Kabul da atölyede mobilyacılık mesleği ile ilgili her şeyi öğrenme imkanı bulduklarını belirtti.

İbrahim Mugan ise mesleği öğrenip okulunu bitirdikten sonra kendi atölyesini kurmayı hedeflendiğini dile getirdi.