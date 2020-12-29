Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf:AA]
Geçen hafta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sınırla sayıda davetli törene katıldı.
Töreninin ardından Gonzalez'in naaşı, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'na getirildi. Gonzalez'in naaşı dualar eşliğinde defnedildi.
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