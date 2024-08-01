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Güncel
İHA 01.08.2024 10:21

Iğdır’da bir haftada çok miktarda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirirken araması bulunan 9 kişide tutuklandı.

Iğdır’da bir haftada çok miktarda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Ekipler, şehirdeki çeşitli noktalarda gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş olan çok sayıda kaçak ürünün tespit edildiğini belirtti.

Ele geçirilen ürünler arasında kaçak sigaralar, içkiler, mazot ve elektronik cihazların bulunduğu ifade edildi. Ayrıca operasyonlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde araması bulunan 19 kişi yakalanırken 12 kişiye de narkotik maddeden işlem yapıldı. Operasyonlarda 9 kişi de tutuklandı.

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Iğdır Uyuşturucu Kaçakçılık
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