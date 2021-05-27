Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Iğdır'da bir apartmanın bodrum katında, üzeri fayansla kapatılmış sandık içerisinde kadın cesedi bulundu.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında arama yaptı.
Fayansla kapatılan bir bölümde çalışma yapan ekipler, burada sandık içerisinde kadın cesedi buldu.
Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.
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