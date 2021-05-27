Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya üye oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yabancı uyruklu C.O'yu merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi, Y.Ö'yü de merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yakaladı.
Zanlı C.O'nun üzerinde, örgüt üyeleriyle görüşmek için kullandığı değerlendirilen telefon ve SIM kart ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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