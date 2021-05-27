Mersin'de alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.

Kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşletme ve çevresindeki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.