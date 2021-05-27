Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Olay, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehtap Sokak'ta, Sabri Bulut (38) ile V.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Y, tabancayla Bulut'a ateş etti.
Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna gönderildi.
Şüpheli V.Y, polise teslim oldu.
Olay, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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