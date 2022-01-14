Iğdır’da kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır’da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için 2 ekiple çalışma başlattı.

Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde bulunan Sarıbulak ve Yaylacık köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.