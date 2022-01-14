Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 06:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da 4 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 4 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Iğdır’da kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır’da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için 2 ekiple çalışma başlattı.
Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde bulunan Sarıbulak ve Yaylacık köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Iğdır Ulaşım Kar Yağışı
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