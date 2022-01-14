Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de çığ: Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları ile yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Bingöl
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