Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kar etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA ARşiv]
Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars'ta iki gündür aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Öte yandan, esnaf, kışın yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinler için belli noktalara yem bıraktı.
Etiketler: Kars Kar Yağışı
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