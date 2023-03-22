Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır sınırında silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat ve kamuflaj malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının, sınırların güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde, AK-47 piyade tüfeği, bir şarjör, bir dürbün, bir tabanca şarjörü, 3 bin 430 gram uyuşturucu madde, bir kamuflaj kıyafeti, bir termal kıyafet, içerisinde 19 adet mühimmat bulunan küçük çanta, tablet, 100 adet hap ele geçirildi"
Etiketler: Ankara
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