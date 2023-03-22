Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından kentten afet bölgesine yapılan yardım faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Valilik koordinesinde Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler ve kadın kursiyerlerce hazırlanan polar giyecekler, nevresim takımı ve kilim gibi insani yardım malzemeleri, kamyonla afet bölgesine sevk edildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, kamyonun sevkinden önce yaptığı konuşmada, durmadan, yorulmadan afetzede vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren tüm Sinopluların afetzedelerin yardımına koştuğuna işaret eden Karaömeroğlu, "Bölge insanına yönelik yardımlarımız aralıksız devam etmektedir. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerler tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin bir kısmını daha bölgeye gönderiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.