Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 24 bin 335 lira ceza
Ordu'nun Altınordu ilçesinde abartı egzozla çevreyi rahatsız eden araç sürücüne 24 bin 335 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracı Şahincili Mahallesi'nde durdurdu.
Araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmak, araç üzerinde teknik değişiklik yapmak, ehliyeti alkolden dolayı geçici olarak alındığı halde araç kullanmak, alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten 24 bin 335 lira idari para cezası verildi.
Trafikten men edilen araç, otoparka çekildi.
Etiketler: Ordu
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