Çaycuma Eren köyde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Gökçebey İlçe Kaymakamı Emrah Aslan, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, STK temsilcileri ve depremzede aileler katılım sağladı.



Depremde zarar gören il ve ilçelerin adlarının yer aldığı fidanlar yoğun katılım gerçekleştiği etkinlikte dikildi. Depremzede vatandaşlar da etkinliğe katılarak fidan dikti.





Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bugün bir taraftan nevruzu kutluyoruz. Bir taraftan ormancılık günü vesilesi ile etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da kısa süre önce ülkemizin 11 vilayetinde ciddi bir şekilde hasara sebep olan deprem dolayısıyla şehit verdiğimiz kardeşlerimizin anısına orman dikiyoruz. Onları hayırla yad ederken bir taraftan da bundan ders almamız gerektiğini bu vesile ile bir kez daha hatırlıyoruz. Bugün 300 bine yakın yıkılacak binanın olduğu ifade ediliyor. Bağımsız bölümlerle beraber neredeyse 900 bin. Bu bölgede ciddi bir yapılaşma, ciddi bir yeniden var olma mücadelesini bizim önümüze koyuyor" dedi.Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Program fidan dikimiyle sona erdi.